"Un respeto a las víctimas, callaros la boca": dos asistentes se enzarzan en pleno funeral de Estado

Malinke #2 Malinke
No tenían que haber permitido a Mazón estar ahí.
Si callas por respeto a las víctimas, das legitimidad a Mazón por estar ahí; prefiero desligitimar a Mazón, que es la persona que menos respeta a las víctimas, que callar. Para mí sería traicionar al familiar muerto.
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 Le han obligado a ir por orden de Ayuso.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
que digo yo que eso deberían decírselo a Mazón aunque en este acto no haya abierto la boca, ¿no?
TonyStark #3 TonyStark
las que ha mandado callar también eran víctimas...
