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Resonancia neuronal: por qué la música que escuchas te cambia el cerebro

Resonancia neuronal: por qué la música que escuchas te cambia el cerebro

Una nueva teoría publicada en Nature confirma que escuchar y, sobre todo, hacer música, no es solo entretenimiento: produce cambios en las conexiones entre las neuronas del cerebro.

| etiquetas: música , cerebro
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1 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson *
ahora entiendo lo de los reguetonianos y raperos
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menéame