edición general
7 meneos
18 clics
Un residente agrede con un cuchillo al médico de una residencia de mayores de Villarrobledo

Un residente agrede con un cuchillo al médico de una residencia de mayores de Villarrobledo

Un residente de 65 años ha agredido este viernes con un cuchillo al médico de una residencia de mayores situada en Villarrobledo (Albacete), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

| etiquetas: residente , agrede , cuchillo , médico , residencia , villarrobledo
4 3 1 K 72 Sucesos
2 comentarios
4 3 1 K 72 Sucesos
Herumel #2 Herumel
La foto es del hospital, no de esa residencia, por si alguien pregunta.
0 K 11
RanaPaca #1 RanaPaca
El residente tenía 65 años y el médico que estaba trabajando 69 :-O

También posible gran fallo de la residencia dejar que los residentes tengan acceso a cuchillos afilados, sabiendo lo agresivas que se pueden poner las personas en episodios de demencia. A saber de donde lo ha sacado o si lo ha traído de fuera.
0 K 6

menéame