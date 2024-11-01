"El resentimiento es una fuerza que se presta más para la derecha"

Tamara Tenenbaum.- "Todos los analistas que no son de ultraderecha lo dicen: se van a tener que generar ingresos básicos universales muy fuertes. Pero hay que ver cómo se divide la humanidad sin trabajo, no solamente en términos económicos, sino también en términos psicológicos y sociales. En un mundo donde ya no existe trabajar, ¿qué va a pasar con esa energía, con ese tiempo? Lo vemos con las personas que no trabajan; se deprimen, se angustian, se ponen mal. Nadie está bien todo el día encerrado en su casa con una computadora..."