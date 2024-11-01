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"El resentimiento es una fuerza que se presta más para la derecha"

Tamara Tenenbaum.- "Todos los analistas que no son de ultraderecha lo dicen: se van a tener que generar ingresos básicos universales muy fuertes. Pero hay que ver cómo se divide la humanidad sin trabajo, no solamente en términos económicos, sino también en términos psicológicos y sociales. En un mundo donde ya no existe trabajar, ¿qué va a pasar con esa energía, con ese tiempo? Lo vemos con las personas que no trabajan; se deprimen, se angustian, se ponen mal. Nadie está bien todo el día encerrado en su casa con una computadora..."

| etiquetas: cultura , libros , ensayo , feminismo , tenenbaum , woolf , trabajo
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"... De alguna manera va a tener que sobrevivir algo del concepto del trabajo, que tiene que ver con la idea de lo colectivo, la idea de la inserción en el mundo. En mi generación, que tiene muchísimas sensaciones negativas vinculadas al trabajo, cuando se habla de lo colectivo se piensa que se está hablando solo de militancia. La gente que nunca trabajó, por más que milite, no sabe lo que es lo colectivo porque la militancia justamente es una cosa muy noble. Muchas veces tiene que ver con juntarse con gente que se parece a vos. Pero lo colectivo tiene que ver con tener que pasar tiempo con gente que no se parece a vos y aguantártelo. Creo que el 99% de las personas aprendemos eso trabajando..."
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