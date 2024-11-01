edición general
Rescatan en Turquía un mosaico romano de 1.500 años antes de ser vendido por traficantes de arte

Rescatan en Turquía un mosaico romano de 1.500 años antes de ser vendido por traficantes de arte

La Gendarmería Provincial de Mardin, específicamente la unidad de Crimen Organizado y Anticontrabando, ha conseguido recuperar un hallazgo arqueológico de enorme valor histórico y artístico, evitando por escasos días que acabara en el mercado negro internacional. Se trata de un mosaico romano de aproximadamente 1.500 años de antigüedad, descubierto en la provincia de Mardin durante la operación denominada “Herencia de Anatolia”, de las fuerzas de seguridad turcas contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

themarquesito #1 themarquesito
En Turquía tienen un buen problema con el expolio, pero es una alegría ver que las autoridades lo combaten bien.
