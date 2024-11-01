Rescatan a Queen, la perra que vivía desnutrida en Caldas: se busca familia adoptiva  

La perra Queen, que presentaba signos de desnutrición y era vista con frecuencia en el tejado de una vivienda en Caldas, ha sido finalmente rescatada y se halla en un entorno seguro. Tanto Cadeliños como la Protectora de O Morrazo habían difundido previamente en sus redes sociales diversas imágenes de Queen, captadas durante varios días de este mes de octubre. Estos colectivos señalaron que la perra era "vista en el tejado, sin paseo ni atención visible". Aunque el objetivo final es encontrarle un hogar, desde Cadeliños expresan: "Sabemos que..