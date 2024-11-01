Rescatan más de 100 perros y gatos en condiciones críticas en casa de Boyacá (Colombia)  

Más de un centenar de animales fueron rescatados de una vivienda en Duitama, Boyacá, donde permanecían en condiciones que organizaciones defensoras de los animales calificaron como críticas. El caso fue dado a conocer por la fundación Por Amor a Rocky, con sede en Bogotá, que participó en la operación junto a otras siete entidades sin ánimo de lucro. En el lugar, en total fueron encontrados 104 animales, entre perros y gatos, los cuales vivían en medio del hacinamiento, insalubridad y abandono. Según relataron las organizaciones...