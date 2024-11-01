Rescatan a un hombre de 80 años tras dos décadas retenido en un sótano sin ventanas en Finlandia

La policía de Helsinki ha rescatado a un hombre de 80 años que habría pasado más de dos décadas viviendo en un sótano sin ventanas, ventilación, baño y sin instalaciones para cocinar o mantener una higiene mínima. Las autoridades describen el espacio como “condiciones inhumanas”. El hallazgo se produjo durante el registro de una vivienda, los agentes encontraron al hombre con un deterioro evidente de salud y fue trasladado para recibir atención sanitaria urgente. La víctima no tiene parentesco con los tres sospechosos detenidos