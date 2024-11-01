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Rescatan aferrada a una boya en Tenerife a una mujer que hacía windfoil durante la borrasca Therese

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a una mujer en El Médano (Tenerife) que se encontraba en apuros en el mar tras tener que agarrarse a una boya para mantenerse a flote.

| etiquetas: rescate , tenerife , therese , boya
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