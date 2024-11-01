edición general
Rescatadas siete personas por la nieve en Huéscar

Siete personas, dos menores, fueron rescatadas tras quedar atrapadas por la nieve en Huéscar durante el temporal

| etiquetas: huescar , nieve , temporal , rescate
sotillo #1 sotillo
Deberían empezar a cobrar, las aventuras se pagan, hay gente con mucha cara y muy agarrado
