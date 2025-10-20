edición general
Rescatada una turista española tras caerse a 80 metros bajo tierra en una pirámide en Egipto

Rescatada una turista española tras caerse a 80 metros bajo tierra en una pirámide en Egipto

Según las autoridades, el rescate fue uno de los más complicados por realizados en un sitio arqueológico cerrado por la profundidad, el acceso restringido y la sensibilidad histórica del monumento

5 comentarios
Skiner #2 Skiner *
sentía la llamada del faraón :troll:
K 27
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
Y luego ha descubierto la tumba de Cleopatra. xD

Por cierto, podéis visitar virtualmente la gran pirámide Ojo con alguna rampa.
K 26
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Tuvo suerte solo se lastimo un pie.
K 20
Torrezzno #1 Torrezzno
No se llamaría Lara Croft?
K 20
#5 Klamp
#1 que bajo has caído con ese chiste...
K 8

