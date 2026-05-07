Republicanos de Tennessee aprueban un mapa que divide un distrito mayoritariamente negro de la Cámara de Representantes

En medio de ruidosas protestas, este jueves los republicanos en Tennessee promulgaron un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de EE.UU. que divide un distrito mayoritariamente negro en Memphis, reconfigurándolo en ventaja del Partido Republicano como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para mantener una estrecha mayoría en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.