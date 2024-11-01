·
Los republicanos publican una imagen falsa de una protesta en Oregón utilizando fotos de Sudamérica (Eng)
Un juez federal bloqueó la solicitud de Trump de desplegar la Guardia Nacional de California en Portland.
etiquetas
oregón
trump
mentira
juez federal
eeuu
guardia nacional
bulo
#1
themarquesito
Que la realidad no les estropee la propaganda
#3
poxemita
Tienen tantos latinos que ya son incapaces de saber si estan en Eugene o en Cali.
#2
Mangione
*
Quieren provocar violencia para justificar el golpe de estado. Mientras tanto, en Portland...
www.youtube.com/watch?v=9unC5Wa2ANw
