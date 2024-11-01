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Los republicanos proponen destinar 1.000 millones de dólares de dinero público para asegurar el salón de baile de Trump [ENG]

Los republicanos proponen destinar 1.000 millones de dólares de dinero público para asegurar el salón de baile de Trump [ENG]

Durante meses, el presidente Donald Trump presentó el gran nuevo salón de baile que está construyendo en los terrenos de la Casa Blanca como un regalo para la nación, cortesía de donantes privados patrióticos. “Y, por cierto, sin fondos del gobierno”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval el pasado noviembre. “Se trata de particulares que han aportado mucho dinero para construir el salón de baile”, añadió. “No se está utilizando ni un solo centavo del gobierno federal”.

| etiquetas: salón , baile , trump , ballroom
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Grahml *
Hay que recordar que el diseño inicial del famoso salón de baile, que iba a ser pagado con donaciones privadas, no es lo suficientemente grande como para albergar el evento de la cena con los corresponsales de la Casa Blanca de hace unas semanas, donde tuvo lugar el tiroteo.  media
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themarquesito #3 themarquesito
#1 Ahora esos millones recaudados entre sobornadores varios se evaporarán, yendo directamente a engordar el patrimonio de la familia Trump
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#6 Grahml *
#3 A ver, incluso con la "cortesía de donantes privados patriótico", la familia Trump iba a sacar tajada, como siempre cuando existen millones yendo de un lado para otro.

Ríete del famoso 3% de la familia Pujol.
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skaworld #8 skaworld *
1000 millones en un salon de baile. Ahi to guapo. Ya estoy deseando verlo... con el parking lleno de teslas con el maletero abierto y Pont Aeri a tope, Elon Musk pasando keta, Zuckerberg haciendo capoeira con Robert Kennedy para deleite de un grupo de chonis becarias mientras Trump hace su baile de puñitos.

¡Arriba Radical!
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#2 hipernes
1000 millones. Léelo bien
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Apotropeo #5 Apotropeo
#2 1 billón de los suyos, que saben contar con la misma habilidad que eligen presidente.
:troll:
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#2 pero financiar la sanidad pública es de comunistas
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
Esto originalmente ¿no iban a ser unos 300 millones, todo de donaciones privadas?

Trump está dejando a la F1 de Valencia y Madrid a la altura del betún.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
Eso es como con el comunismo, ¿no?
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neiviMuubs #9 neiviMuubs
Y todo para que en ese salón de baile el trumpo haga sus fiestarras con sus amigos megaricachones con los que negocie como mejorar sus cuentas corrientes, no el interés del país. Ultracapitalismo a tope
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menéame