Los republicanos de Ohio promueven un proyecto de ley que inundaría las escuelas con carteles de los Diez Mandamientos (Eng)

El proyecto de ley 34 del Senado esconde una agenda nacionalista cristiana tras una apariencia de historia estadounidense.

diez mandamientos , republicanos , eeuu , trump , ohio , religión
StuartMcNight #1
Pues fijate que esto me parece a mi buena idea. A ver si se los ponen tambien por los pasillos de la Casa Blanca, el Congreso y el Senado. Y empiezan a aplicarlos. Especialmente relevantes para ellos del 5 al 10.

Lo que me sorprende es que sean capaz de leerlos sin acusar a los 10 mandamientos de comunistas.
makinavaja #4
Los diez mandamientos que ningún cristiano cumple ni cumplirá nunca... :-D
#5 XXguiriXX
#4 En especial los republicanos, no te digo ya Trump :palm:
manbobi #2
Menudos retrasados. 2000+ años retrasados, para ser +- precisos.
#8 chavi
Enteros o censurados?

Sale el de "no matarás, salvo causa justificada"?
u_1cualquiera #6
Sólo si hicieran caso al “amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” que dijo Jesús yo, como ateo, ya me confirmaría
Pero qué sabrá ese comunista
Andreham #7
Las cabecitas están muy mal. Gente viviendo en una tierra que no existía según la biblia, que mató a la gente que vivía ahí, ahora intentan vender la moral cristiana del "no matarás" mientras literalmente son la policía del mundo y matan gente sin juicio por donde quieren.
nosomosnaiderl #3
Al fin y al cabo los diez mandamientos son unas normas de convivencia. Lo único que chirría es que dicen que han sido escritos por un ser todopoderoso...
