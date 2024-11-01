·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14320
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10306
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
12956
clics
Las "condolencias" de Trump
6633
clics
Que agradable sujeto
6099
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
más votadas
441
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
255
Trump ordena el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela
289
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
418
El juez Peinado se basa en el escrito de un abogado difusor de bulos para reabrir la investigación del rescate de Air Europa
464
Luz del Carmen Ibáñez, la jueza peruana de la Corte Penal Internacional sancionada por EE.UU.: "Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
14
clics
Los republicanos de Ohio promueven un proyecto de ley que inundaría las escuelas con carteles de los Diez Mandamientos (Eng)
El proyecto de ley 34 del Senado esconde una agenda nacionalista cristiana tras una apariencia de historia estadounidense.
|
etiquetas
:
diez mandamientos
,
republicanos
,
eeuu
,
trump
,
ohio
,
religión
10
1
0
K
122
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
0
K
122
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
StuartMcNight
*
Pues fijate que esto me parece a mi buena idea. A ver si se los ponen tambien por los pasillos de la Casa Blanca, el Congreso y el Senado. Y empiezan a aplicarlos. Especialmente relevantes para ellos del 5 al 10.
Lo que me sorprende es que sean capaz de leerlos sin acusar a los 10 mandamientos de comunistas.
2
K
31
#4
makinavaja
Los diez mandamientos que ningún cristiano cumple ni cumplirá nunca...
1
K
23
#5
XXguiriXX
#4
En especial los republicanos, no te digo ya Trump
0
K
11
#2
manbobi
Menudos retrasados. 2000+ años retrasados, para ser +- precisos.
0
K
12
#8
chavi
Enteros o censurados?
Sale el de "no matarás, salvo causa justificada"?
0
K
12
#6
u_1cualquiera
Sólo si hicieran caso al “amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” que dijo Jesús yo, como ateo, ya me confirmaría
Pero qué sabrá ese comunista
0
K
11
#7
Andreham
Las cabecitas están muy mal. Gente viviendo en una tierra que no existía según la biblia, que mató a la gente que vivía ahí, ahora intentan vender la moral cristiana del "no matarás" mientras literalmente son la policía del mundo y matan gente sin juicio por donde quieren.
0
K
8
#3
nosomosnaiderl
Al fin y al cabo los diez mandamientos son unas normas de convivencia. Lo único que chirría es que dicen que han sido escritos por un ser todopoderoso...
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que me sorprende es que sean capaz de leerlos sin acusar a los 10 mandamientos de comunistas.
Sale el de "no matarás, salvo causa justificada"?
Pero qué sabrá ese comunista