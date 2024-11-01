edición general
'Los republicanos están aterrorizados': Exlegislador del Tea Party desata un 'crisis (ENG)

Los republicanos están aterrorizados por las próximas protestas No Kings" y lo están demostrando, según el ex legislador del Tea Party Joe Walsh. Walsh escribió sobre el miedo del Partido Republicano en una nueva publicación sobre el "crisis" titulada "¿ Odias a Estados Unidos? Bulls-- -". En el ensayo, Walsh sostiene que "los republicanos están aterrorizados por el movimiento No Kings".

etiquetas: republicanos , aterrorizados , exlegislador , tea_party , crisis
Yorga77 #1 Yorga77
No pasa nada Trumpeta se piensa declarar emperador. :troll:
K 44
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Exagerado. Se declarará princeps, como Augusto y así emperador podrá ser su sucesor. :-D
K 19
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
El Tea Party que era el ala más dura del republicanismo hace 10 años ahora mismo son considerados RINO y han sido desplazados por los ultras de MAGA.

Ojo que hablamos de el Tea Party ya era gente que ya considerábamos bastante a la derecha
K 20
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El problema de los republicanos con las K ... No solo King.  media
K 19
Tito_Keith #4 Tito_Keith
resumen: los demócratas son ETA
K 8

