'Los republicanos están aterrorizados': Exlegislador del Tea Party desata un 'crisis (ENG)

Los republicanos están aterrorizados por las próximas protestas No Kings" y lo están demostrando, según el ex legislador del Tea Party Joe Walsh. Walsh escribió sobre el miedo del Partido Republicano en una nueva publicación sobre el "crisis" titulada "¿ Odias a Estados Unidos? Bulls-- -". En el ensayo, Walsh sostiene que "los republicanos están aterrorizados por el movimiento No Kings".
Exagerado. Se declarará princeps, como Augusto y así emperador podrá ser su sucesor.
Ojo que hablamos de el Tea Party ya era gente que ya considerábamos bastante a la derecha