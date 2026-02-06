El republicano Tim Scott denuncia racismo por comparar a los Obama con monos

Scott, quien es el único senador republicano afroamericano, y considerado un aliado de Trump en varios temas, reaccionó con dureza a través de su cuenta de X donde afirmó que esperaba que la información fuera falsa, porque de ser cierta sería “lo más racista” que ha visto proveniente de la Casa Blanca. También pidió directamente que el contenido fuera eliminado.
| etiquetas: tim scott , racismo , negro , mono , trump , obama
Un acérrimo partidario de Trump en Florida afirma que sufrió discriminación por parte de un grupo de defensa política de derechas, ya que lo llamaron “esclavo” durante sus 12 días con la organización antes de que lo despidieran por quejarse. Carl Baxter, de raza negra, demandó a Americans for Prosperity (AFP), la organización conservadora sin ánimo de lucro creada por los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, firmes detractores del cambio climático.
www.meneame.net/story/partidario-trump-demanda-grupo-conservador-discr