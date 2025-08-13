edición general
El republicano anti-LGBTQ+ Robert John May III de Carolina del Sur dimitió de su escaño tras ser detenido por distribuir imágenes de abusos sexuales a menores. (Eng)

La aplicación había marcado varios vídeos compartidos por el usuario "joebidennnn69" por contener abusos sexuales a menores. Las autoridades afirman que los investigadores rastrearon la cuenta hasta la dirección IP y el teléfono del domicilio de May y encontraron al menos 10 vídeos de abusos sexuales a menores compartidos desde esa cuenta. May se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal con un mínimo de cinco años, una multa de 250.000 dólares y al menos cinco años de libertad supervisada después.

| etiquetas: robert john may iii , republicano , maga , trump , abuso de menores , lgbti
4 comentarios
#1 cajadecartonmojada
"joebidennnn69"
:palm:
1 K 31
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 si hubiera puesto Epsteinnnn69 hubiera sido más cómico aún, pero vamos a darle un 5 en originalidad al tiparraco este.
0 K 20
#3 Klamp
Protect the children
1 K 27
#4 Albarkas
Un santurrón hipócrita menos.
Que asco de gente.
0 K 10

