Las republicanas de EE. UU. ya se dieron cuenta de que están rodeadas de misóginos

"republicanas se han quejado, de forma oficial y extraoficial, de que los líderes de su partido, especialmente Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, no las toman en serio. Empezó con la representante Marjorie Taylor Greene, otrora ícono del movimiento MAGA, quien dimitirá el mes que viene. “Quieren que las mujeres les sigan la corriente y que se queden ahí, sonriendo y aplaudiendo con aprobación, mientras que ellos solo tienen su tradicional club de chicos buenos”, dijo en septiembre. Resulta que no está sola en su frustra

#4 Albarkas
Pues hay que ser idiota para darle cartuchos al que tiene una escopeta con la que te quiere disparar.
#1 Murciegalo *
Chorprechaaa!
"Hoy, sin embargo, los republicanos están mucho menos a la defensiva por ser el partido del patriarcado de golpe en pecho. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha purgado a las mujeres de los rangos más altos del ejército. Johnson ha atribuido los tiroteos en las escuelas a la “sociedad amoral” forjada por el “feminismo radical” y la revolución sexual, y ha dicho que los estadounidenses deberían esforzarse por vivir según los “valores del siglo XVIII.” El vicepresidente JD Vance es famoso por despreciar a las mujeres sin hijos."
#6 ombresaco
Había una maldición que era "ojalá tus sueños se cumplan" o algo así
eldragon_jp #2 eldragon_jp
me pareció haberla visto en publicadas, pero bueno el porrito no ayuda a la memoria
#5 Murciegalo
#3 no lo sé, esta al menos está traducida. El medio no es el mismo.
eldragon_jp #7 eldragon_jp
#3 no puedo estar en todo ;)
