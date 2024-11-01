edición general
36 meneos
40 clics
Las mujeres republicanas de repente se dan cuenta de que están rodeadas de misóginos [EN]

Las mujeres republicanas de repente se dan cuenta de que están rodeadas de misóginos [EN]

El estilo hiperfeminista de Trump, defensor de roles de género tradicionales; y su obsesión por la estética, abre las puertas del partido a muchas mujeres. Sin embargo, varias de ellas se quejaron recientemente de que los líderes del partido no las toman en serio. A muchos republicanos les gusta estar rodeados de mujeres hermosas, pero como ya se han dando cuenta algunas de ellas, hay una gran diferencia entre ser útil y ser respetada. "Quieren que las mujeres se queden ahí, sonriendo y aplaudiendo, mientras que ellos tienen su club de hombres"

| etiquetas: estados unidos , partido republicano , mujeres , quejas , misoginia
33 3 0 K 350 Trump
13 comentarios
33 3 0 K 350 Trump
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
En un mitin, Trump elogió a los hombres MAGA por dejar a sus mujeres ir a los mítines
www.meneame.net/story/trump-elogia-hombres-permitir-esposas-acudan-sin
9 K 133
#8 Albarkas
Ninguna pena por ese montón de estúpidas. Cuando mandan los suyos se caen del guindo porque no les dejan mangonear.
Que se jodan.
1 K 28
#11 Suleiman
Cuando los ideales son las tradwife, que se puede esperar....
1 K 28
#4 NoMeVeas *
Sorpreson. Tampoco es que vayan a cambiar su ideología por esto, se quejan porque no logran chupar del chiringuito o ven que sus compañeros hombres tienen preferencia, pena ninguna, mi moral es "a cada uno lo que defiende para el resto". Yo a estas las encerraba en la cocina, a complacer al marido e ya.
1 K 21
#1 Quaid
Los hombres que no amaban a las mujeres
0 K 20
#9 soberao *
#1 Las mujeres en la elite del partido republicano no tienen ningún valor para esos hombres, pero las usan porque son útiles al partido dando buena imagen al cotarro.
Como el jefe que te llama para trabajar cuando le falta gente pero luego cuando hay vacantes elige a otra, solo eres útil cuando hay marrones pero no eres importante para la empresa cuando hay recompensas o la posibilidad de mejorar tu situación laboral.
1 K 24
jm22381 #13 jm22381
No son los lápices más afilados del estuche si han tardado tanto tiempo en darse cuenta :roll:
0 K 16
reithor #12 reithor
Diría que mucho han tardado, aunque viendo la de patatas que les falta para el kilo igual se han adelantado...
0 K 15
maxxcan #5 maxxcan
Esta noticia es totalmente del Mundo Today o de The Onion
0 K 14
themarquesito #7 themarquesito
#5 Por increíble que parezca, no es de The Onion
1 K 34
MIrahigos #10 MIrahigos
¿Pero de qué van? Fregar es lo que tienen que hacer.
0 K 10
#3 alkalin
Por eso es importante aprender como funciona la política. Para evitar chascos con la gente.
0 K 7

menéame