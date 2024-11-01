Las mujeres republicanas de repente se dan cuenta de que están rodeadas de misóginos [EN]

El estilo hiperfeminista de Trump, defensor de roles de género tradicionales; y su obsesión por la estética, abre las puertas del partido a muchas mujeres. Sin embargo, varias de ellas se quejaron recientemente de que los líderes del partido no las toman en serio. A muchos republicanos les gusta estar rodeados de mujeres hermosas, pero como ya se han dando cuenta algunas de ellas, hay una gran diferencia entre ser útil y ser respetada. "Quieren que las mujeres se queden ahí, sonriendo y aplaudiendo, mientras que ellos tienen su club de hombres"
| etiquetas: estados unidos , partido republicano , mujeres , quejas , misoginia
www.meneame.net/story/trump-elogia-hombres-permitir-esposas-acudan-sin
Que se jodan.
x.com/i/status/1990662789078397029
Como el jefe que te llama para trabajar cuando le falta gente pero luego cuando hay vacantes elige a otra, solo eres útil cuando hay marrones pero no eres importante para la empresa cuando hay recompensas o la posibilidad de mejorar tu situación laboral.