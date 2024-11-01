Las mujeres republicanas de repente se dan cuenta de que están rodeadas de misóginos [EN]

El estilo hiperfeminista de Trump, defensor de roles de género tradicionales; y su obsesión por la estética, abre las puertas del partido a muchas mujeres. Sin embargo, varias de ellas se quejaron recientemente de que los líderes del partido no las toman en serio. A muchos republicanos les gusta estar rodeados de mujeres hermosas, pero como ya se han dando cuenta algunas de ellas, hay una gran diferencia entre ser útil y ser respetada. "Quieren que las mujeres se queden ahí, sonriendo y aplaudiendo, mientras que ellos tienen su club de hombres"