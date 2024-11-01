edición general
Las represalias de Irán se han cobrado la vida de al menos 13 personas en los países del golfo y 10 en Israel

En medio de los renovados e intensificados ataques de EEUU e Israel contra Irán y las represalias de Teherán contra sus vecinos y el Estado judío, más países occidentales envían tropas y portaviones a la zona.

etiquetas: irán , vida , vecinos , civiles , represalias
4 comentarios
#1 txepel
Los buenos han matado a diez veces más niñas que los malos en total.
6 K 67
Alfon_Dc #2 Alfon_Dc
Ah..que quedan personas en Israel?! Pues vaya , para alguna persona que quedaba, van y se los cargan ya es mala suerte..Pensaba que solo habían nazis por allí.
1 K 20
Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
#2 Así me gusta, generalizando ...

Cuando VOX llegue al poder, Korea La Buena (LA DEL NORTE) nos puede soltar una o dos nukes sin problemas, ya que según usted, todos los españoles somos nazis.


Y a JODERSE.
1 K -1
Alfon_Dc #4 Alfon_Dc
#3
Ah..los españoles van robando y masacrando a sus vecinos? Les exterminan? Hacen cosas nazis? O solo es en tu cabeza que somos iguales que esa piara de nazis?? Es para un amigo.
1 K 17

