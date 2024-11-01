·
26
meneos
194
clics
Repaso de Sarah Santaolalla a Vito Zoppellari Quiles tras su último bulo acusándola de estar en busca y captura
"A ver Vito Zoppellari que yo sé que tienes muchas ganas de casito pero es que esta no la podía dejar pasar..."
etiquetas
sarah santaolalla
vito quiles
bulo
busca y captura
#1
Leon_Bocanegra
Todo el puto inventando mierdas , mentiras ,bulos y gilipolleces. No sé si admirar su perseverancia o sentir pena por el estrés que tiene que llevar encima el pobre mamarracho.
3
K
51
#2
Fotoperfecta
*
Si a los que son periodistas (o van de ello sin acabar la carrera) les hicieran un carné por puntos, creo que en este país solo podrían poner a escribir artículos a niños de guardería.
1
K
18
#4
crissis
Algunos no libran ni en festivo.
1
K
16
#3
Kmisetas
Sara Santaolalla, ese ser.
1
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
