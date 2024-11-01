edición general
Repaso de Sarah Santaolalla a Vito Zoppellari Quiles tras su último bulo acusándola de estar en busca y captura

Repaso de Sarah Santaolalla a Vito Zoppellari Quiles tras su último bulo acusándola de estar en busca y captura  

"A ver Vito Zoppellari que yo sé que tienes muchas ganas de casito pero es que esta no la podía dejar pasar..."

Leon_Bocanegra
Todo el puto inventando mierdas , mentiras ,bulos y gilipolleces. No sé si admirar su perseverancia o sentir pena por el estrés que tiene que llevar encima el pobre mamarracho.
Fotoperfecta
Si a los que son periodistas (o van de ello sin acabar la carrera) les hicieran un carné por puntos, creo que en este país solo podrían poner a escribir artículos a niños de guardería.
crissis
Algunos no libran ni en festivo.
Kmisetas
Sara Santaolalla, ese ser.
