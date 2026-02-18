edición general
Repartidores gallegos contra el algoritmo de Glovo que ignora los temporales que azotan Galicia

Repartidores gallegos contra el algoritmo de Glovo que ignora los temporales que azotan Galicia

El colectivo de ‘riders’ en A Coruña, liderado por un comité de empresa íntegramente de CCOO, acusa a la multinacional de utilizar el algoritmo para sancionar y amedrentar a los trabajadores ...

Lo que hay que hacer es no usarlo.
#1 y vas a salir a la calle a por la comida, con este tiempo? :shit:
