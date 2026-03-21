Repartidor anciano recibe colecta de casi un millón de dólares para ayudarle con facturas médicas pero no planea dejar el trabajo [ENG]  

Richard Pulley, un repartidor de DoorDash de 78 años, recibió el viernes un cheque por un importe de 965.868 dólares, apenas semanas después de que un vídeo viral lo mostrara subiendo con cuidado unas escaleras para entregar un pedido de Starbucks en el este de Tennessee. «Mi mujer trabajaba en una aseguradora y acabaron despidiéndola», explicó Pulley, y añadió que, incluso con la Seguridad Social, les costaba mucho pagar sus medicamentos y sus facturas. "Cuando... El Gofundme www.gofundme.com/f/give-richard-a-chance-to-rest-again
Alguno habrá puesto 20 pavos para el abuelo, pero no quieren poner 300 cada mes.
No vaya a ser que un montón de yayos vagueen mirando obras en lugar de ganarse el pan día a dia hasta que se mueran de un jamacuco entre reparto y reparto.