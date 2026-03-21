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Repartidor anciano recibe colecta de casi un millón de dólares para ayudarle con facturas médicas pero no planea dejar el trabajo [ENG]

Repartidor anciano recibe colecta de casi un millón de dólares para ayudarle con facturas médicas pero no planea dejar el trabajo [ENG]  

Richard Pulley, un repartidor de DoorDash de 78 años, recibió el viernes un cheque por un importe de 965.868 dólares, apenas semanas después de que un vídeo viral lo mostrara subiendo con cuidado unas escaleras para entregar un pedido de Starbucks en el este de Tennessee. «Mi mujer trabajaba en una aseguradora y acabaron despidiéndola», explicó Pulley, y añadió que, incluso con la Seguridad Social, les costaba mucho pagar sus medicamentos y sus facturas. "Cuando... El Gofundme www.gofundme.com/f/give-richard-a-chance-to-rest-again

| etiquetas: pulley , repartidor , doordash , gofundme , colecta , cheque , medicamento , factura
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5 comentarios
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salteado3 #1 salteado3
Mejor caridad que arreglar el sistema.
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frankiegth #2 frankiegth *
#1. Este tipo de noticias esconden mucho más drama que alegría, ocultando infinidad de casos similares sin "final feliz".
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#5 Albarkas
#1 Es que allí muchos creerán que la caridad les sale más barata.
Alguno habrá puesto 20 pavos para el abuelo, pero no quieren poner 300 cada mes.
No vaya a ser que un montón de yayos vagueen mirando obras en lugar de ganarse el pan día a dia hasta que se mueran de un jamacuco entre reparto y reparto.
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NoPracticante #3 NoPracticante
Esto es lo que quiere el PP y vox para España.
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#4 lamarisevadecañas
Y vamos a una sociedad como esta, que tengas que trabajar hasta que te mueras y encima necesitar caridad para seguir viviendo. Y algunos aplaudiendo
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menéame