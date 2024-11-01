Reparar la barrera cerebral: ¿una nueva vía para frenar el alzhéimer?

Desde el descubrimiento de la enfermedad, en 1901, se ha intentado sin éxito conseguir una cura. Una de las mayores dificultades para ello es que no tiene una única causa. Por el contrario, se han identificado muchos factores que pueden fomentar su desarrollo. Solo el 5 % de los casos se asocian a causas genéticas, el llamado alzhéimer familiar. En el 95 % restante, conocido como alzhéimer esporádico, no se sabe exactamente su causa. Entre algunos de los factores identificados destaca la acumulación de placas de proteína beta-amiloide.