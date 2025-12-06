edición general
La reparabilidad en el vehículo eléctrico

La reparabilidad en el vehículo eléctrico

La reparabilidad, junto con la fiabilidad, es la que determinará la vida útil de ese vehículo. Que es la variable más importante para determinar la economía en el ciclo de vida de uno u otro modelo, pues unos pocos miles de euros de diferencia no suponen nada si tienes que achatarrarlo antes de tiempo...

#2 Mustela
No me cuadra:

De movilidadelectrica.com/cuanto-cuesta-cambiar-baterias-coche-electrico- (de este año):

"Tesla sitúa el reemplazo de sus modelos entre 7.000 y 16.000 euros; Mercedes-Benz entre 10.000 y 15.000 euros; Dacia entre 5.000 y 7.000 euros, y Renault entre 7.000 y 9.000 euros."
1
#3 javierchiclana
En las primeras versiones de las nuevas tecnologías es donde, por desconocimiento del cliente, más puede aflorar la picaresca y el abuso... muchos tenemos una idea de cuánto debe de costar un silenciador o reparar la junta de culata pero no sabemos nada de una batería o de un motor eléctrico de propulsión.
0
#4 TripleXXX
Mi familia sigue teniendo un 2CV desde tiempos remotos y le auguro décadas de funcionamiento.
Disto mucho de ser un neoludita pero ante un colapso, ojalá tenga uno de esos.
1
#7 MoñecoTeDrapo
¿Y la miniatura del cuadro de Menipo de Velázquez qué tiene que ver?
0
#8 powernergia
#6 Hablamos de coches, que es la segunda compra más importante de la vida de la mayor parte de las personas, no de una aspiradora.
0
#5 powernergia
Tan triste como real.

Y recordemos que todo esto es aplicable también en muy buena parte a vehículos híbridos.
0
#6 sotillo
#5 Y por desgracia a cualquier chisme que se te ocurra
0
#1 sotillo
No sabía lo de Hyundai y te doy las gracias, pienso preguntar y si es así ya les pueden dar por culo
0
#9 JavierLaig
Antes podías al menos conseguir recambios de segunda mano baratos y llevarlo a tu taller de barrio (El año pasado cambie el embrague por 700€, no voy pagar en taller oficial, casi más de lo que me costo el coche usado). Me preocupa que esto se controle como las piezas de los móviles, que llevan firmas digitales.
0

