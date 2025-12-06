La reparabilidad en el vehículo eléctrico

La reparabilidad, junto con la fiabilidad, es la que determinará la vida útil de ese vehículo. Que es la variable más importante para determinar la economía en el ciclo de vida de uno u otro modelo, pues unos pocos miles de euros de diferencia no suponen nada si tienes que achatarrarlo antes de tiempo...
De movilidadelectrica.com/cuanto-cuesta-cambiar-baterias-coche-electrico- (de este año):
"Tesla sitúa el reemplazo de sus modelos entre 7.000 y 16.000 euros; Mercedes-Benz entre 10.000 y 15.000 euros; Dacia entre 5.000 y 7.000 euros, y Renault entre 7.000 y 9.000 euros."
Disto mucho de ser un neoludita pero ante un colapso, ojalá tenga uno de esos.
Y recordemos que todo esto es aplicable también en muy buena parte a vehículos híbridos.