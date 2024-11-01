"Comienza un programa de Renta Básica Universal donde recibirás 1.000 dólares al mes si te despiden por IA"

Nos guste o no, la IA ha llegado para quedarse y no hay forma de pararla. Esto nos hace pensar en el peor escenario posible, por como esta está influenciando en nuestras vidas y su capacidad de mejorar y ser más precisa en un futuro próximo. Cada vez hay más temor por un futuro laboral incierto donde la IA podría reemplazar a los humanos en una gran cantidad de trabajos. Si esto ocurre en cuestión de unos años como los analistas predicen, entonces hay que tener alguna medida para evitar el desastre.