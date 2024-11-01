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Comienza un programa de Renta Básica Universal donde recibirás 1.000 dólares al mes si te despiden por IA

Nos guste o no, la IA ha llegado para quedarse y no hay forma de pararla. Esto nos hace pensar en el peor escenario posible, por como esta está influenciando en nuestras vidas y su capacidad de mejorar y ser más precisa en un futuro próximo. Cada vez hay más temor por un futuro laboral incierto donde la IA podría reemplazar a los humanos en una gran cantidad de trabajos. Si esto ocurre en cuestión de unos años como los analistas predicen, entonces hay que tener alguna medida para evitar el desastre.

| etiquetas: renta , básica , universal , 1000$/mes , despiden , ia
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6 comentarios
4 1 3 K 23 tecnología
#4 yukatan
hostia.... ni comunismo ni capitalismo.... vamos directos al limosnalismo
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cosmonauta #5 cosmonauta
Y lo van a pagar las mismas empresas que te han despedido. ¡Hay que joderse!
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fofito #2 fofito
Eso no es una RBU,eso es un intento de contener el malestar,la inestabilidad y los disturbios.
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santim123 #6 santim123
No ha visto ningún lumbreras que con la RBU suben los precios de todo?
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dicharachero #1 dicharachero
Si hay condiciones no es una renta básica universal...
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aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"Comienza un programa de Renta Básica Universal donde recibirás 1.000 dólares al mes si te despiden por IA"
Recibiras ? Hablan de entre 25 a 50 que se beneficiarán de un año de esta paga...

Titular sensacionalista de elchapuzasinformatico para variar...

#1 Por no ser, no es ni un programa gubernamental
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menéame