Renta Básica e inmigración en Cataluña: ¿un antídoto contra el chovinismo del bienestar?

¿Puede un derecho universal romper el vínculo entre ciudadanía, trabajo y acceso a una vida digna frente a la desigualdad migratoria? Teóricamente, el empadronamiento debería ser la clave universal para acceder a la sanidad y la educación, pero la realidad administrativa es otra. Como señalaba el informe de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) en 2024, en municipios que suman el 40% de la población catalana se imponen trabas deliberadas al padrón, vulnerando derechos básicos y bloqueando el acceso a cualquier prestación económica.