Las renovables con almacenamiento ya baten en coste a los combustibles fósiles para suministrar electricidad

La energía renovable ha cruzado una frontera clave en la carrera por descarbonizar el sistema eléctrico: ya no sólo es limpia, sino también capaz de competir en precio con los combustibles fósiles cuando se trata de garantizar suministro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así lo sostiene un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), presentado este miércoles en Abu Dabi, que certifica la madurez económica de los sistemas híbridos de energía solar y eólica combinados con almacenamiento en baterías.