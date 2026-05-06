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Las renovables con almacenamiento ya baten en coste a los combustibles fósiles para suministrar electricidad

Las renovables con almacenamiento ya baten en coste a los combustibles fósiles para suministrar electricidad

La energía renovable ha cruzado una frontera clave en la carrera por descarbonizar el sistema eléctrico: ya no sólo es limpia, sino también capaz de competir en precio con los combustibles fósiles cuando se trata de garantizar suministro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así lo sostiene un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), presentado este miércoles en Abu Dabi, que certifica la madurez económica de los sistemas híbridos de energía solar y eólica combinados con almacenamiento en baterías.

| etiquetas: baterías , renovables con almacenamiento , combustibles fósiles
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7 comentarios
10 2 0 K 120 actualidad
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
"los costes firmes nivelados de la electricidad para sistemas solares con almacenamiento se sitúan entre 54 y 82 dólares por megavatio-hora (MWh), frente a los 70-85 dólares por MWh de nuevas plantas de carbón en China y más de 100 dólares por MWh de nuevas plantas de gas a escala global."
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#2 Alberto_meneame
Mi duda es que buscarán hacer las eléctricas para cobrarnos más por que no les va a molar que se les pueda acabar el chollo de la subasta de precios.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote *
#2 pues subir costes de transmisión, mantenimiento, blablah
Por algún lado saldrán

El coste al consumidor nunca va a mimitizar al coste de mercado en el que las distribuidoras compran la electricidad
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#3 Lo que habría que promocionar son las comunidades energéticas desde los ayuntamientos y comunidades autónomas, las renovables con almecenamiento abren una nueva posibilidad si ya son rentables en sus costes, eso puede ser muy interesante.
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#4 estoy de acuerdo, el autoconsumo debería ser premiado

No tiene mucho sentido que pueblos, casas particulares en mitad de la nada, etc.. no se puedan beneficiar de un sistema cerrado con solar y baterías, y “conectarse” a la red solo cuando haga falta , o viceversa, ayudar a balancearla cuando sea necesario

Todo llegará
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#2 el sol es nuestro! Pagad!
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Hay que se tonto para no contaminar pudiendo hacerlo, incluso aunque sea más caro. Los españoles arrasan y destruyen! Qué es eso de arreglar el mundo???
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menéame