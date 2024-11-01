Renos, turistas y soldados de la OTAN en la 'ciudad natal' de Papá Noel en Finlandia: "El Santa Park es un búnker"

En la ciudad finlandesa de Rovaniemi se pueden vivir todas las experiencias imaginables en torno a Papá Noel. Considerada la ciudad natal de Santa Claus, la capital nevada de la Laponia finlandesa se está convirtiendo en un destino cada vez más popular también para militares internacionales. Miles de soldados de la OTAN han pasado en las últimas semanas por Rovaniemi para realizar ejercicios de entrenamiento en la cercana Rovajärvi, unos 90 kilómetros de la frontera. Allí se preparan para un posible ataque de Rusia.