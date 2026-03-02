edición general
Renfe supera cinco años de pérdidas al ganar 50 millones en 2025

La pública es la única operadora que gana dinero en la alta velocidad, además de mejorar en eficiencia y sus ingresos por tráfico de viajeros.
Renfe no lograba beneficios desde 2019. Primero sintió el golpe de la pandemia y las consiguientes restricciones a la movilidad; posteriormente, pesaron factores como la lentitud en la recuperación de la demanda, el incremento de costes energéticos que derivó de la invasión rusa de Ucrania, o la guerra de precios en la alta velocidad, con la entrada de las operadoras Iryo y Ouigo. El agujero en 2023 ..

Mistwatch #4 Mistwatch
Renfe suele tragarse muchos sapos que son en realidad responsabilidad de Adif.
Ankor #5 Ankor
#4 N suele, se los traga todos.
Grandisima parte de la situacion de Barcelona es por el estado de las infraestructuras, obras eternas y caidas de sistemas. Pero Puta Renfe.
cocolisto #1 cocolisto
Menos da una piedra.
#2 DatosOMientes
#1 Depende, si la piedra es un pedrolo de 1 tonelada de oro...
Robus #3 Robus
"Y eso que en Madrid no nos dejan esquilmar en mantenimiento como en el resto de España, que sino triplicamos los beneficios!" - Añadió.
