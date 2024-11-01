edición general
Renfe sigue estudiando cómo impedir elevar la compensación por retraso sin apelar a Competencia, a Bruselas o al Constitucional

La Ley de Movilidad Sostenible que incluye esta medida sigue sin entrar en vigor porque, dos semanas después de aprobarse, todavía no se ha publicado en el BOE. Si no encuentra la forma de frenarlo...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... , los pasajeros obtendrán un reembolso desde los 15 minutos de demora a partir del 1 de enero ¡QUÉ POCA VERGÜENZA QUE UNA EMPRESA PÚBLICA ESTUDIE CÓMO AHORRARSE INDEMNIZACIONES POR RETRASOS EN LUGAR DE TOMAR MEDIDAS PARA MEJORAR LA PUNTUALIDAD! ¡LUEGO QUE SI LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE Y BLABLABLÁ!
reivaj01 #3 reivaj01
#1 No hace falta que grites, si no te va a hacer caso nadie, igualmente.
sxentinel #6 sxentinel
#1 Tú sigue quedándote con el dedo... La vergüenza es que se obligue a Renfe pero no a las demás, la vergüenza está en que las otras compañías pueden bloquear las vías retrasando a Renfe y una paga y las otras no. Pero nada quédate con la anécdota.
powernergia #4 powernergia
Precisamente el problema lo tiene porque tiene que competir con otras empresas de bajo coste que no tienen la obligación a estas indemnizaciones.
#5 poxemita
La cosa es fácil, siendo putuales y exigiendo por ley para las otras compañías el mismo sistema de compensación.
sxentinel #7 sxentinel
Es que el PP ni cuando hace una cosa buena la hace bien.
Sandilo #2 Sandilo *
Renfe? Será más bien Oscargután.

Renfe era un ejemplo y un referente mundial antes de la llegada de los socialistas. Ahora raro es el día que no tenemos parones y montarse en un tren es un deporte de riesgo.

Ahora se ha decretado por ley le devolución de los importes en caso de retraso. Que un gobierno se revele contra una ley es algo de extrema gravedad.
