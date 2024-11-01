Renfe sigue estudiando cómo impedir elevar la compensación por retraso sin apelar a Competencia, a Bruselas o al Constitucional

La Ley de Movilidad Sostenible que incluye esta medida sigue sin entrar en vigor porque, dos semanas después de aprobarse, todavía no se ha publicado en el BOE. Si no encuentra la forma de frenarlo...
Renfe era un ejemplo y un referente mundial antes de la llegada de los socialistas. Ahora raro es el día que no tenemos parones y montarse en un tren es un deporte de riesgo.
Ahora se ha decretado por ley le devolución de los importes en caso de retraso. Que un gobierno se revele contra una ley es algo de extrema gravedad.