Renfe desempolva trenes de Talgo jubilados en España para sus nuevas rutas europeas

Renfe acaba de comenzar a operar en Polonia, tras inaugurar el pasado domingo el primer servicio entre Varsovia y Cracovia. Para ello, el operador español se hizo en 2021 con el 50% de las participaciones de la compañía Leo Express a través de Renfe Proyectos Internacionales. Leo Express es un operador privado checo que opera en este propio país y también en Eslovaquia y Polonia. A finales de 2025, Renfe Alquiler de Material Ferroviario SME, S.A., empresa del Grupo Renfe especializada en el alquiler de material rodante, formalizaba una operació

jonolulu #3 jonolulu *
Es el material Elipsos que iba a Zurich, Paris y Milán y llegó a hacer algún tren cuando fueron retirando los Trenhotel Talgo 7 (en confinamiento) para reformarlos en el 107 (cabezas de 106 con coches Talgo 7, los mismos de los Alvia). El TH T7 era el mejor material nocturno regular de Europa, quedaron 4 ramas sin reformar y se alquilaron a los turcos.

Los Elipsos están languideciendo en el puerto Seco de Pancorbo, a la intemperie y expuestos a vándalos y grafiteros.

Si bien para la red

#2 eqas *
Pues son una maravilla de comodidad, suavidad y seguridad. No sé dónde está el problema. No deberían haber dejado de usarse aquí, visto lo visto.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
el Talgo de San Fernando, que nos conocemos canallas :troll:
