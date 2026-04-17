Renfe activó en marzo las alarmas en la línea Madrid-Zafra por “pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes” Alvia

El hallazgo por parte de Renfe de señales en forma de línea en las rodaduras de varios trenes Alvia hizo que se pusieran en marcha, a finales de marzo, los protocolos de seguridad en la línea que conecta Madrid con la localidad pacense de Zafra. Desde la operadora se afirma que se encontraron “pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes. Estas son muy distintas de las que se detectaron en los trenes de Adamuz y, en ningún caso, tienen su alcance ni suponen la existencia de fisuras”. Renfe trata de tranquilizar y diferenciar este problema d