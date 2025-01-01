El renacimiento nuclear digital: Google, Microsoft, Amazon y Oracle buscan energía atómica para alimentar la inteligencia artificial [ENG]

La digitalización y la inteligencia artificial han disparado la demanda energética mundial. Los centros de datos de las grandes tecnológicas consumen hoy tanta electricidad como países enteros y, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), podrían alcanzar un 10 % del consumo eléctrico global en 2030. Ante este panorama, el anuncio de Google, Kairos Power y la Tennessee Valley Authority (TVA) de desplegar el primer reactor nuclear avanzado de 4ª generación en Oak Ridge (Tennessee) marca un antes y un después ...