Los relojes inteligentes aún no miden bien la tensión arterial

Los relojes inteligentes o smartwatches se han convertido en herramientas habituales para controlar algunos aspectos de nuestra salud, y su uso está muy extendido y aceptado. Muchos usuarios miden con ellos sus pasos, frecuencia cardiaca, calidad del sueño e incluso, en los modelos más modernos, la tensión arterial y hasta un electrocardiograma. Esto resulta interesante, ya que la hipertensión afecta a millones de personas a nivel mundial y es un factor de riesgo cardiovascular. Pero ¿esta promesa tan atractiva cuenta con respaldo científico?