Los relojes inteligentes aún no miden bien la tensión arterial

Los relojes inteligentes o smartwatches se han convertido en herramientas habituales para controlar algunos aspectos de nuestra salud, y su uso está muy extendido y aceptado. Muchos usuarios miden con ellos sus pasos, frecuencia cardiaca, calidad del sueño e incluso, en los modelos más modernos, la tensión arterial y hasta un electrocardiograma. Esto resulta interesante, ya que la hipertensión afecta a millones de personas a nivel mundial y es un factor de riesgo cardiovascular. Pero ¿esta promesa tan atractiva cuenta con respaldo científico?

DaniTC #1 DaniTC *
Falta el nivel de glucosa en sangre, algo surrealista.

Por ejemplo este enlace. Y el medio en cuestión sin ningún tipo de pudor dice que es perfecto para diabéticos.

www.movilzona.es/noticias/power-on/huawei-watch-4-reloj-perfecto-diabe
#2 concentrado
#1 Los medidores de glucosa en sangre no invasivos que se anuncian en relojes o en oxímetros, son un timo. Sus anuncios están por toda la red, pero las organizaciones médicas avisan de que los resultados que dan no son para nada fiables.
