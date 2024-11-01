La relatora de la ONU denuncia que Israel practica torturas sistemáticas contra los palestinos como parte del genocidio

En esta nueva investigación la relatora de la ONU se centra en la tortura sistemática que Israel aplica al pueblo palestino, no solo en las cárceles, sino en “todos los territorios”, a través de desplazamientos forzados, bombardeos, asesinatos masivos, privación “y destrucción de todos los medios de vida para causar dolor y sufrimiento colectivo a largo plazo”. Poco antes de presentarlo, Albanese indicó públicamente, dirigiéndose a los Estados de Naciones Unidas, que “Israel representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”,