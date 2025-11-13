Reino Unido vuelve a ser visto como el "enfermo de Europa" ante el frenazo del PIB

El crecimiento del PIB se ha desacelerado cada trimestre este año, el desempleo ha subido y la inversión empresarial se mantiene tibia. Los elevados costes de endeudamiento y las facturas de energía altas han estrangulado a hogares y empresas, mientras que la burocracia del Brexit y los vaivenes políticos han frenado la inversión. Fuera, la menor demanda europea y los sobresaltos de las guerras en curso en Ucrania y Gaza han encarecido el transporte marítimo y los seguros, mientras se complica el comercio debido a los aranceles de EE.UU.