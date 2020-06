Reino Unido no concederá a la UE derecho a aplicar aranceles de represalia

Reino Unido no estará de acuerdo con ninguna propuesta de la Unión Europea que le dé al bloque el derecho de responder con aranceles a los cambios en la legislación británica después del Brexit, según dijo el jueves el jefe negociador David Frost. "El Gobierno no aceptará ideas como la que está circulando actualmente, que dan a la UE un nuevo derecho a tomar represalias con aranceles si elegimos hacer leyes que se ajusten a nuestros intereses", escribió en Twitter. "No podemos dejar la puerta abierta a un riesgo económico tan imprevisible".