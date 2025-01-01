·
El Gobierno israelí expande los asentamientos en Cisjordania para "enterrar la idea de un Estado palestino"
El ministro de Finanzas ha anunciado la puesta en marcha de un plan para construir 3.400 viviendas entre un gran asentamiento judío en Cisjordania y Jerusalén
asentamientos
colonos
cisjordania
estado
palestino
actualidad
#1
Asimismov
A partir de ahora lo llamaré Palestina y Palestina ocupada, nada de Estado Judío de lsrael.
