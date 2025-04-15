Pagar una suscripción por más potencia. Volkswagen se lanza al peligroso terreno de las funciones con pago mensual

Volkswagen se suma a los fabricantes que han pensado que las subscripciones mensuales para desbloquear ciertas funciones son buena idea. En este caso es una suscripción que desbloquea 27 CV extra en el ID.3. y que ha levantado mucha polémica en un momento muy delicado para los fabricantes europeos.
Es oficial, empieza el contrabando de carros chinos a europa.
Estas ideas son una muestra de que los colonizadores, por defecto, son codiciosos y clasistas.
Al horno con ellos, (si, dije esta expresion)
El coche lo han fabricado capaz de ello, pero solo te lo dejo usar si me aflojas la pasta después de haber comprado ya el coche.
No se trata de un servicio que requiera soporte por parte del fabricante, que podría justificar el coste, es porque el mercado va en esa dirección. Y la unión europea en vez de proteger al consumidor, a dejar hacer a los fabricantes…
La descripción de los servicios de suscripción respecto al riesgo de garantía lo explicó de forma muy correcta Mercedes a los accionistas, lo que no tengo etiquetado el documento para encontrarlo de forma fácil.
Personalmente me parece un asco que aprendieron de la maquinaria agrícola, ahora a ver si hacen algo similar al bloqueo por emisiones de los tractores para bloquear los cambios una vez que se acabe la garantía, imagino que meteran un error de ADAS y coche incapaz de pasar la ITV.
A ver cuánta gente confía en un producto que ni siquiera el fabricante confía en él y que prevé que se rompa más por entregar 27 caballos más.
Con el plan mensual premium plus podrá circular prácticamente por cualquier calle a cualquier hora.
Entiendo que tienen un departamento de marketing que no está gestionado por oligofrénicos, por lo que tiene pinta de idea que viene de gerencia y no se cuestiona en ningún momento.
A este paso, lo mas sensato va a ser sacar un vuelo a china , comprarse allí el coche y traerlo a casa conduciendo y haciendo turismo por eurasia. Con lo que te ahorres de tasas y sobre costes , te pagas el coche y te pegas una vacaciones que puta madre.
Allá os zurzan!
No veo mejor manera de devolvésela.
Pero luego lloran cuando los competidores chinos se comen el mercado. Un mercado que ellos no quieren cuidar