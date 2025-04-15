edición general
Pagar una suscripción por más potencia. Volkswagen se lanza al peligroso terreno de las funciones con pago mensual

Volkswagen se suma a los fabricantes que han pensado que las subscripciones mensuales para desbloquear ciertas funciones son buena idea. En este caso es una suscripción que desbloquea 27 CV extra en el ID.3. y que ha levantado mucha polémica en un momento muy delicado para los fabricantes europeos.

#1 poseso
Luego que si los coches chinos.
azathothruna #17 azathothruna
#1 Ni BYD tiene estas mierdas.
Es oficial, empieza el contrabando de carros chinos a europa.
Estas ideas son una muestra de que los colonizadores, por defecto, son codiciosos y clasistas.
Al horno con ellos, (si, dije esta expresion)
a69 #18 a69
#17 me interesa eso del contrabando. Cuéntame mas
#3 IsraelEstadoGenocida
Los servicios de suscripción, porque sí, son un insulto al consumidor.

El coche lo han fabricado capaz de ello, pero solo te lo dejo usar si me aflojas la pasta después de haber comprado ya el coche.

No se trata de un servicio que requiera soporte por parte del fabricante, que podría justificar el coste, es porque el mercado va en esa dirección. Y la unión europea en vez de proteger al consumidor, a dejar hacer a los fabricantes…
#9 parladoiro *
#3 el coche es capaz, a costa de repercutirlo para cumplir con más exigencias para la garantía.
La descripción de los servicios de suscripción respecto al riesgo de garantía lo explicó de forma muy correcta Mercedes a los accionistas, lo que no tengo etiquetado el documento para encontrarlo de forma fácil.

Personalmente me parece un asco que aprendieron de la maquinaria agrícola, ahora a ver si hacen algo similar al bloqueo por emisiones de los tractores para bloquear los cambios una vez que se acabe la garantía, imagino que meteran un error de ADAS y coche incapaz de pasar la ITV.
#19 IsraelEstadoGenocida
#9 Si ese es el motivo que lo digan.

A ver cuánta gente confía en un producto que ni siquiera el fabricante confía en él y que prevé que se rompa más por entregar 27 caballos más.
Supercinexin #15 Supercinexin
#3 Pero recuerda siempre que el Estado te quiere sacar todas las perras con tasas y pagos ridículos e inventados y que, si dejas a las empresas y los ricos hacer lo que les salga de los cojones, todo será superjusto y megabarato porque competirán entre ellos por hacerlo todo mejor por menos dinero. Es la Ley Impepinable del Capitalismo. Amén.
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
Recomiendo primer episodio T7 de Black Mirror
O leer aquí (ojo que te destripa la historia)
javipas.com/2025/04/15/black-mirror-common-people-es-una-espectacular-
karaskos #10 karaskos *
#8 Buena comparativa y genial episodio.
#7 CrudaVerdad
Sin plan, el coche sólo podrá circular por ciertas calles a determinadas horas.

Con el plan mensual premium plus podrá circular prácticamente por cualquier calle a cualquier hora.
#12 chocoleches
No se han planteado que en vez de comprar un coche que pide dinero por funcionar al cien por cien, lo que hará la gente es comprar cualquier otra marca que no lo haga?

Entiendo que tienen un departamento de marketing que no está gestionado por oligofrénicos, por lo que tiene pinta de idea que viene de gerencia y no se cuestiona en ningún momento.
#16 Pixmac
Y Kia (al menos en UK) quiere cobrar por una actualización de seguridad para su sistema "sin llaves". Si quieres que los clientes repitan compra en tu marca, no es buena idea querer cobrar por la seguridad antirrobo.
LoboAsustado #13 LoboAsustado
A lo John Deere / tesla...fijo que eso va a crear un gran sentimiento de deseo hacia sus marcas.
A este paso, lo mas sensato va a ser sacar un vuelo a china , comprarse allí el coche y traerlo a casa conduciendo y haciendo turismo por eurasia. Con lo que te ahorres de tasas y sobre costes , te pagas el coche y te pegas una vacaciones que puta madre.
karaskos #11 karaskos
A ver si desaparecen estos y Stellantis con sus amenazas de cierres y presiones a la UE.

Allá os zurzan!
Aguarrás #2 Aguarrás
Mira, hoy mismo sobre los Alemanes que quieren comprar Mayorca...
www.meneame.net/story/alemania-debe-comprar-mallorca-propuesta-viral-j
No veo mejor manera de devolvésela.
:troll:
sorrillo #5 sorrillo
Lo siguiente será pagar una suscripción si quieres que el vehículo te deje circular por autovías y autopistas, de lo contrario te obligará a circular por carreteras secundarias.
#4 omega7767
en cualquier momento nos ponen anuncios en las ventanas
#14 CosaCosa
Los fabricantes de coches europeos han elegido su terreno, los coches caros para un segmento de alto poder adquisitivo.

Pero luego lloran cuando los competidores chinos se comen el mercado. Un mercado que ellos no quieren cuidar
