El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años

El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años

El caso de Andalucía es llamativo por otro motivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye todas las tareas llevadas a cabo antes de la campaña de incendios: limpieza de montes, personal, apertura de caminos...) ha ido acompañado de un crecimiento acelerado del gasto destinado a la extinción. En los trece años analizados, el gasto en extinción de incendios se disparó un 89%, hasta los 139,96 millones de euros.

Dene #1 Dene
Magnífico presupuesto aprobado por PP y Vox en CyL, quitando dinero de la lucha contra incendios para el sueldo del vicepresidente sin competencias y tonterías varias....
1
Kasterot #2 Kasterot
Pues nada!! Habrá que gritar más fuerte lo de Pedro Sanchez HDP.
Y si bien no se arregla nada los gorilas quedan satisfechos rebozados en su mierda
1
#7 tierramar
Más de 35 empresas privadas forman el servicio de extinción de incendios de Castilla y León. Si privatizas los servicios públicos de emergencias y sanitarias, buscando beneficio económico, vendrán los recortes. Y con los recortes, las muertes.
insurgente.org/mas-de-35-empresas-privadas-forman-el-servicio-de-extin
La organización y la planificación es para desmantelar mas lo publico y privatizar mas y mas rápido como estamos viendo mientras por todo…   » ver todo el comentario
1
Connect #6 Connect
Los fuegos de estos días se centran en Castilla y León, Galicia y Valencia. Y todas estas autonomías tienen un denominador común: son gobernadas por el PP. No hay mucho más que decir.
0
Aeren #3 Aeren
Lo típico. Los políticos ven ahí un dinero y lo quieren para ellos. Así que total, se quita dinero de prevención para darlo a los toros, a defensa o a algún chiringuito, que desde ahí es más fácil robarlo.
0
#5 okeil
Donde gobierna el PP todo son recortes en los servicios públicos, sin embargo los impuestos, el irpf, sigue siendo la mitad del total, no baja ¿Dónde está el dinero?. Sencillamente, en manos de los que proporcionan los servicios públicos desde una empresa privada, obviamente hay que pagar los servicios y la empresa se tiene que llevar lo gordo ... O sea, en manos de los que primero se compraron el PP.
0
#4 Raúl63
Con el sueldo de un político o de un asesor de éste,¿cuantos bomberos se pagan?.
Sobran inútiles cobrando de lo público.
0

