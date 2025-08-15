El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años

El caso de Andalucía es llamativo por otro motivo. El desplome del gasto en prevención (que incluye todas las tareas llevadas a cabo antes de la campaña de incendios: limpieza de montes, personal, apertura de caminos...) ha ido acompañado de un crecimiento acelerado del gasto destinado a la extinción. En los trece años analizados, el gasto en extinción de incendios se disparó un 89%, hasta los 139,96 millones de euros.
Y si bien no se arregla nada los gorilas quedan satisfechos rebozados en su mierda
insurgente.org/mas-de-35-empresas-privadas-forman-el-servicio-de-extin
La organización y la planificación es para desmantelar mas lo publico y privatizar mas y mas rápido como estamos viendo mientras por todo… » ver todo el comentario
Sobran inútiles cobrando de lo público.