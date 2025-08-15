·
24
meneos
39
clics
Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo
Barcelona, Sevilla o Bilbao mantienen accesibles sus zonas verdes y los adaptan como oasis climáticos
|
etiquetas
:
cambio climático
,
ola de calor
,
almeida
,
madrid

#4
Ludovicio
En Madrid el que quiera calle que vaya a un bar y consuma. Esa es la máxima.
8
K
112
#9
Grandpiano
#4
Sí, es por eso que el protocolo actual es el que aprobó el gobierno de Carmena.
2
K
31
#1
Pitchford
Es que murió un niño hace casi 10 años por caida de árbol.. Probablemente sigan cerrándolo hasta que muera por atropello un corredor de los que se bajan a la calzada porque la minúscula acera alrededor del Retiro está llena de paseantes que se lo encuentran cerrado..
2
K
43
#8
sotillo
#1
Si no estás en el parque o estás encerrado en casa o estás consumiendo en los locales privados, lo mismo por aquí tienes el sentido del mercado
1
K
21
#12
meneandro
#1
Cierran los parques para que vayan a refrescarse a los bares... ¿acaso en otros sitios no caen árboles? ¿quizá mantienen mejor sus parques? riesgo siempre hay, también hay riesgo por muerte por calor...
0
K
10
#7
vicus.
Pues nada el que quiera sombra y fresquito que se vaya para los toldos de la puesta del sol. Madrid ciudad áspera e insufrible para el ciudadano que siempre vota a mengano de l enano.
2
K
32
#6
kintxo
Dos de las tres muertes por caída de ramas fueron con ola de calor, la tercera con borrasca Enma. Siempre pensé que el riesgo principal era con borrasca, pero...
1
K
22
#10
Pitchford
#6
Pues que prohiban entrar a los menores y para los mayores un letrero de aviso de "bajo su propia responsabilidad".. Algunos caerá, pero así es la vida.. Más mueren ahogados todos los veranos y no se prohíbe el baño.
3
K
54
#11
Suleiman
#6
En las otras ciudades donde esta abierto,no hay arboles? Quizas el problema sea el de siempre... la prevención, revisar la vegetación,tener un control, etc...
0
K
13
#3
ContinuumST
Porque revisar el arbolado para evitar caidas de ramas y poder abrir los parques en los tórridos veranos... como que no.
0
K
16
#5
jonolulu
En Madrid es que son de centro... comercial
www.youtube.com/watch?v=JhB5_YmgHqQ
0
K
13
#2
sliana
Cerrando parques obligan a que los mejores madrileños pasen a estar en el resto de España
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
www.youtube.com/watch?v=JhB5_YmgHqQ