edición general
24 meneos
39 clics
Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo

Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo

Barcelona, Sevilla o Bilbao mantienen accesibles sus zonas verdes y los adaptan como oasis climáticos

| etiquetas: cambio climático , ola de calor , almeida , madrid
20 4 0 K 267 actualidad
12 comentarios
20 4 0 K 267 actualidad
Comentarios destacados:    
Ludovicio #4 Ludovicio
En Madrid el que quiera calle que vaya a un bar y consuma. Esa es la máxima.
8 K 112
#9 Grandpiano
#4 Sí, es por eso que el protocolo actual es el que aprobó el gobierno de Carmena.
2 K 31
#1 Pitchford
Es que murió un niño hace casi 10 años por caida de árbol.. Probablemente sigan cerrándolo hasta que muera por atropello un corredor de los que se bajan a la calzada porque la minúscula acera alrededor del Retiro está llena de paseantes que se lo encuentran cerrado..
2 K 43
sotillo #8 sotillo
#1 Si no estás en el parque o estás encerrado en casa o estás consumiendo en los locales privados, lo mismo por aquí tienes el sentido del mercado
1 K 21
meneandro #12 meneandro
#1 Cierran los parques para que vayan a refrescarse a los bares... ¿acaso en otros sitios no caen árboles? ¿quizá mantienen mejor sus parques? riesgo siempre hay, también hay riesgo por muerte por calor...
0 K 10
vicus. #7 vicus.
Pues nada el que quiera sombra y fresquito que se vaya para los toldos de la puesta del sol. Madrid ciudad áspera e insufrible para el ciudadano que siempre vota a mengano de l enano.
2 K 32
kintxo #6 kintxo
Dos de las tres muertes por caída de ramas fueron con ola de calor, la tercera con borrasca Enma. Siempre pensé que el riesgo principal era con borrasca, pero...
1 K 22
#10 Pitchford
#6 Pues que prohiban entrar a los menores y para los mayores un letrero de aviso de "bajo su propia responsabilidad".. Algunos caerá, pero así es la vida.. Más mueren ahogados todos los veranos y no se prohíbe el baño.
3 K 54
#11 Suleiman
#6 En las otras ciudades donde esta abierto,no hay arboles? Quizas el problema sea el de siempre... la prevención, revisar la vegetación,tener un control, etc...
0 K 13
ContinuumST #3 ContinuumST
Porque revisar el arbolado para evitar caidas de ramas y poder abrir los parques en los tórridos veranos... como que no.
0 K 16
jonolulu #5 jonolulu
En Madrid es que son de centro... comercial

www.youtube.com/watch?v=JhB5_YmgHqQ
0 K 13
#2 sliana
Cerrando parques obligan a que los mejores madrileños pasen a estar en el resto de España
0 K 7

menéame