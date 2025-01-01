Las civilizaciones no caen por azar: según la ciencia siempre hay una élite narcisista acumulando poder detrás del desastre

El investigador Luke Kemp lleva años analizando el auge y la caída de más de 400 sociedades en un periodo de 5.000 años. En su libro, publicado tras siete años de trabajo, sostiene que las estructuras de poder concentrado tienden a reproducir desigualdades extremas que terminan debilitando el conjunto. El aumento de la desigualdad ha precedido a grandes colapsos y, en el pasado, su final llegó a mejorar la vida de muchos. Las narrativas que justifican el dominio de unos pocos se han repetido durante milenios.