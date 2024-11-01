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El Reino Unido negará a Trump el acceso a las bases británicas para lanzar ataques contra puentes iraníes [ENG]

El Reino Unido negará a Trump el acceso a las bases británicas para lanzar ataques contra puentes iraníes [ENG]

Según ha podido saber The i Paper, el Reino Unido se negará a permitir que Donald Trump utilice las bases de la RAF para lanzar ataques contra puentes o centrales eléctricas iraníes. El presidente de EE. UU. amenazó el martes con desatar «el infierno» sobre las principales infraestructuras civiles de Irán, a menos que Teherán reabra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional. Sir Keir Starmer ha dejado claro anteriormente que el acceso militar estadounidense a las bases del Reino Unido debe limitarse a la neutralización de las cap

| etiquetas: uk , bases , rechazo , ataques zonas civiles , crímenes de guerra
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3 comentarios
6 1 0 K 96 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Para bombardear dos veces en 40 minutos escuelas con niñas, no hay problemas, bombardear puentes ya ahí no…

Ese es nuestro límite
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Para los NATOntados de piel fina con las etiquetas:

Algunos expertos en derecho internacional han advertido de que atacar puentes y centrales eléctricas de uso civil constituiría un crimen de guerra
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#3 Onaj *
Recordemos que los putinejos se han pasado años defendiendo los bombardeos rusos a las plantas energéticas ucranianas como "objetivos militares legítimos".

Es buena noticia verles rectificar. Son crímenes de guerra.

Hay espacio para todos en el lado bueno de la historia.
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menéame