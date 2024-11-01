El Reino Unido negará a Trump el acceso a las bases británicas para lanzar ataques contra puentes iraníes [ENG]

Según ha podido saber The i Paper, el Reino Unido se negará a permitir que Donald Trump utilice las bases de la RAF para lanzar ataques contra puentes o centrales eléctricas iraníes. El presidente de EE. UU. amenazó el martes con desatar «el infierno» sobre las principales infraestructuras civiles de Irán, a menos que Teherán reabra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional. Sir Keir Starmer ha dejado claro anteriormente que el acceso militar estadounidense a las bases del Reino Unido debe limitarse a la neutralización de las cap