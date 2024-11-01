El Reino Unido multa a Reddit con 14,5 millones de libras por tratar indebidamente los datos de menores [eng]

La ley de protección de datos del Reino Unido exige el consentimiento paterno para tratar los datos personales de los menores de 13 años, pero el organismo de control de datos del Reino Unido afirmó que la plataforma de redes sociales no había implementado mecanismos sólidos de verificación de la edad, lo que significa que no podía determinar adecuadamente la edad de los usuarios.