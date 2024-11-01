edición general
El Reino Unido multa a Reddit con 14,5 millones de libras por tratar indebidamente los datos de menores [eng]

La ley de protección de datos del Reino Unido exige el consentimiento paterno para tratar los datos personales de los menores de 13 años, pero el organismo de control de datos del Reino Unido afirmó que la plataforma de redes sociales no había implementado mecanismos sólidos de verificación de la edad, lo que significa que no podía determinar adecuadamente la edad de los usuarios.

| etiquetas: reino unido , multa , reddit , verificación , edad
Torrezzno #1 Torrezzno
Delirante. Reino Unido obliga a Reddit a verificar la edad para no permitir entrar a menores. Ahora multa a Reddit por considerar la verificación "insuficiente" y la forma de hacerlo "ilegal"

Es decir crean el problema y luego lloran por los datos personales de los menores.
kastanedowski #2 kastanedowski
#1 Cuando veas las barbas de tu vecino remojar...
