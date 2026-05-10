Reino Unido y Francia buscan acordar una misión militar en el estrecho de Ormuz con más de 40 países

Europa y otros aliados buscan cerrar una posición respecto a Oriente Medio. Reino Unido y Francia han convocado a ministros de Defensa de más de 40 países para definir la estrategia de una misión que busca reabrir y proteger el Estrecho de Ormuz. La reunión, con representantes de Europa, América, Asia, África y Oceanía, tiene como objetivo coordinar despliegues militares y fijar una respuesta unificada a la crisis que mantiene bloqueado el tránsito de cerca del 20% del petróleo global. España no ha formado parte de las conversaciones anteriores