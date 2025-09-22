El Reino Unido y Francia advierten a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha advertido este lunes al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, también ha asegurado que París replicará “con una extrema firmeza” ante posibles represalias.
Que necesitarías para que dijerais “oh, si, así si”?
Tal vez ya no les quede más armamento que venderle a Israel y ese sea el problema