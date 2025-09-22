edición general
El Reino Unido y Francia advierten a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina

El Reino Unido y Francia advierten a Israel contra tomar represalias por el reconocimiento de Palestina

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha advertido este lunes al Gobierno de Israel contra cualquier represalia por el reconocimiento por parte del Reino Unido del Estado de Palestina, por ejemplo con la anexión de más territorio en Cisjordania. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noel Barrot, también ha asegurado que París replicará “con una extrema firmeza” ante posibles represalias.

#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Están bien las declaraciones. Lo que ponemos en duda si van dirigidas a Israel o son declaraciones de cara a la galería. Pero vamos, ojalá, que tenga consecuencias las acciones de Israel, mas allá de declaraciones o gestos.
Graffin #7 Graffin
#6 Yo no veo absolutamente nada malo, solo digo que en breve vendrán el primo de zumosol de los nazis de Israel a decirle a Francia que rebaje el tono.
adimdrive #2 adimdrive
"Replicará con una extrema firmeza" después de activar el mute y taparse la boca que no son cobardes ni nada los franceses
PsySkeletor #6 PsySkeletor
A #1 #2 #3 y #5 que veis de malo en estas declaraciones ?

Que necesitarías para que dijerais “oh, si, así si”?
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Extremas declaraciones, "que no respirooooooooo!!!!"
Dene #4 Dene
La gran ventaja que tienen Reino Unido y Francia es que, como los primeros ministros duran tan poco, cualquier mierda que consigan los israelies con sus sistemas de espionaje les valdrá durante poco tiempo
pitercio #11 pitercio *
Llevan masacrado medio millón de inocentes y se van a fijar ahora en advertencias ¡Qué asco de paripé!
Graffin #1 Graffin
En breve EEUU será quien advierta a Francia y UK de unas "cosas" y rebajaran su postura.
anonimo115 #9 anonimo115
¿Que van a hacer en represalia? ¿Matar palestinos?
Andreham #3 Andreham
Literalmente ha dicho que apretará muy fuerte los puños y dejará de respirar.
#10 AlexGuevara
Ya sí, muy bien, pero un poco tarde la advertencia no? Aparte de anexionarse Gaza y Cisjordania militarmente (de facto ya lo estaban)...qué más le queda a Israel aparte del exterminio final de la población civil palestina?

Tal vez ya no les quede más armamento que venderle a Israel y ese sea el problema
