Reichsbürger: una amenaza invisible en el norte de Renania-Palatinado (Eng)

Solo en la región de AK, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución tiene en el punto de mira a 50 Reichsbürger, pero eso es solo la punta del iceberg. El movimiento crece, se radicaliza y, a menudo, permanece oculto. Solo cuando el Estado interviene, muchos salen a la luz, a menudo de forma agresiva contra las ffss.

| etiquetas: terrorismo , reichsburger , alemania , extrema derecha
11 comentarios
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 tronados armados
Feindesland #7 Feindesland
#6 Alguno puede que sí, no sé hasta qué punto, pero la legislación de armas alemana es aún más restrictiva que la de España. No sé qué ar,mamento tendrán fuera de cuatro armas de caza. Igual alguno tiene más, como a los grillaos que pillan aquí de vez en cuando con un arsenal en casa, por vamos... Tendrías que leer su ideario... Una banda frikis.
Felón_Task #8 Felón_Task
#7 Eso se decía de Vox.
Feindesland #1 Feindesland
Hay más carlistas en España que Reichsburger en Alemania.

Y vienen a ser más o menos la misma cosa...
Paltus #2 Paltus
#1 ¿Pero los carlistas en españa son de estampilla o se organizan y radicalizan?
Feindesland #4 Feindesland
#2 Ni dea... Pero mira que el artículo habla de 50 en Reania Palatinado, que tiene, no sé, como 10 millones de habitanrtes. Y habría que ver qué edad tienen...
Fumanchu #9 Fumanchu
#2 pelayosymargaritas.es/ aquí tienes a las juventudes carlistas.
Paltus #10 Paltus *
#9 Me recuerda a los BoyScout o a un campamento cristiano. Dista bastante de un grupo Reichsburguer
Fumanchu #11 Fumanchu
#10 Es rollo Scout pero con un toque rancio, aunque dentro del escultismo encuentras de todo.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 los carlistas han intentado un golpe de estado, tenían planes de secuestro de políticos y médicos o han agredido a las ffss?

Porque a los Reichburger les acusan de terrorismo entre otras cosas
Feindesland #5 Feindesland
#3 Sí, sí, lo sé... Pero allí le peña se descojona mucho del asunto. Son cuatro tronaos a los que se les da bombo.
