Reichsbürger: una amenaza invisible en el norte de Renania-Palatinado (Eng)

Solo en la región de AK, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución tiene en el punto de mira a 50 Reichsbürger, pero eso es solo la punta del iceberg. El movimiento crece, se radicaliza y, a menudo, permanece oculto. Solo cuando el Estado interviene, muchos salen a la luz, a menudo de forma agresiva contra las ffss.