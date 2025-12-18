edición general
Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

La cadena TF1 reportó que el domicilio particular de Dati, junto a la sede del Ministerio de Cultura y las oficinas del Ayuntamiento del VII distrito de París, fue objeto de registros judiciales simultáneos por corrupción durante su periodo como miembro del Parlamento Europeo
En el plano político,la situación legal de Rachida Dati adquiere mayor notoriedad dada su condición de ministra de Cultura, su presencia en el gabinete del gobierno francés, y su postulación para las próximas elecciones municipales en París, previstas para marzo de 2026.

cocolisto
"Justicia" española,90°, justicia francesa 180°.
azathothruna
No me sorprenderia que vendiera piezas de museo de contrabando a los piratas.
estemenda
Quiere decirse "por otro más". Ya tuvo problemas con no se qué milloncejo que le pagó Renault en 2012.
cocolisto
#3 Y algo también de joyas.Menuda prenda.
