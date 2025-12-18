Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

La cadena TF1 reportó que el domicilio particular de Dati, junto a la sede del Ministerio de Cultura y las oficinas del Ayuntamiento del VII distrito de París, fue objeto de registros judiciales simultáneos por corrupción durante su periodo como miembro del Parlamento Europeo

En el plano político,la situación legal de Rachida Dati adquiere mayor notoriedad dada su condición de ministra de Cultura, su presencia en el gabinete del gobierno francés, y su postulación para las próximas elecciones municipales en París, previstas para marzo de 2026.